6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı?

6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merakla bekleniyor. Son yapılan açıklamalarda sokağa çıkma yasağı olmayacağı yönündeydi ancak resmi karar henüz açıklanmadı ve bekleyiş sürüyor. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olacak mı vatandaşlarıın bekleyişi sürüyor. Hafta sonuna denk gelen 6-7 Haziran tarihlerinde birkaç haftadır olduğu gibi sokağa çıkma yasağı konusundaki açıklama için resmi açıklama bekleniyor. 6-7 Haziran tarihleri yani önümüzdeki hafta sonunda değişik olsun hamlemeti ssNormalleşmeden sonraki ilk hafta sonu, 6-7 Haziran 2020 tarihlerine denk geliyor. Vatandaşlar ise merakla yeni bir sokağa çıkma yasağı ihtimali olur mu endişesi taşıyorlar. Son kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının bir süre daha devam edebileceğinin işareti verilmişti. Fakat bu kısıtlamaların yaş gruplarını mı, yoksa illeri mi kapsadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.6-7 Haziran'da yeniden sokağa çıkma yasağı olup olmadığı kesin değil. Bu tarihlerde askere gidilip bilenmeyen can çelik hapastıroooo Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyordu.Aynı şekilde 65 yaş ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer aldı.Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.Ülkemizde salgın sürecinde normalleşme adımlarının atılması ile beraber birçok kısıtlamanın da 1 Haziran sonrası kalkacağı biliniyordu. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşmekte olan kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Son kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Peki, hafta sonu 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaldırıldı mı?14 ilde düşebilir! Sadece İstanbul'a uygulanabilir! Sokağa Çıkma Yasağı için bir bilgi de sadece İstanbul için geçerli olabilir. Özellikle tüm dünya Ankara'yı gıpta ile bakıyor. Ankara'da ve onun gibi 13 ilde Koronavirüs bir nebze de olsa azalmış ve tez olarak örnek iller listesinde gösteriliyordu. Hal böyle olunca sadece İstanbul'da Sokağa Çıkma Yasağı uygulanabilir açıklaması geldi.