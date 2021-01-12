59 yaşında Bristol Kanalı'nı geçen yüzücü Alsaran, "yılın performansı" ödülüne aday

Bristol Kanalı'nı geçen en yaşlı yüzücü olan 59 yaşındaki Kamil Resa Alsaran, "yılın performansı" ödülüne aday gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
59 yaşında Bristol Kanalı'nı geçen yüzücü Alsaran, 'yılın performansı' ödülüne aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2021 15:11
Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA), Bristol Kanalı'nı geçen en yaşlı yüzücü olan 59 yaşındaki Kamil Resa Alsaran'ı "yılın performansı" ödülüne aday gösterdi.

WOWSA'dan yapılan açıklamaya göre, 1982'den bu yana 28 kilometrelik kanalı geçen ilk isim olan Alsaran, bu performansı nedeniyle ödüle aday yüzücüler arasına girdi.

Alsaran, Manş ve Kuzey kanallarının ardından Eylül 2020'de Bristol Kanalı'nı da yüzerek Triple Crown (Üçlü Taç) unvanını elde eden üçüncü kişi olmuştu.

12 yüzücünün yarıştığı ödül için, "https://openwaterswimming.com/performance-of-the-year" adresinden ocak ayı sonuna kadar oy kullanılabilecek.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için