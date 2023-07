58 yaşında öğrendiği paramotorla 10 yıldır tutkuyla uçuyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 68 yaşındaki Süleyman Yalvaç, emekli olduktan sonra başladığı paramotorlu yamaç paraşütü sporunu 10 yıldır heyecanla yapıyor.



Hollanda'da oto tamirciliğinin yanı sıra 23 yıl tekvando okulunda eğitmenlik yapan Yalvaç, emekli olunca 2012'de izlediği bir videodan etkilenerek paramotor ve paraşütle ilgilenmeye başladı.



Hollanda ve Türkiye'de uçuş eğitimlerini alan Yalvaç, 58 yaşında başladığı bu sporu 10 yıldır büyük bir heyecan ve tutkuyla sürdürüyor.



Gün doğumunda uygun bir tarlaya giden Yalvaç, uçuş için gerekli hazırlıkları yapıyor. 27 beygir gücündeki motorlu yamaç paraşütünü çalıştıran Yalvaç'ın bir süre sonra ayakları yerden kesiliyor.



İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla ve Tekirdağ'da uçuşlar yapan Yalvaç, adrenalin tutkusunu gökyüzünde doyasıya yaşıyor.



"Bu spor benim ufkumu açtı"



Lisanslı paramotor pilotu Süleyman Yalvaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motorlu yamaç paraşütü sporunun ufkunu açtığını, zorlu, sıra dışı, kolay olmayan bir spor yaptığını söyledi.



Paramotorla uçmanın hayalleri arasında olduğunu dile getiren Yalvaç, her geçen gün bu spordan daha çok keyif aldığını aktardı.



Yalvaç, biçilmiş tarlaları, yolları, tepeleri, düzlükleri kalkış alanı olarak kullandığını belirterek, "Sırtımdaki güçlü motor sayesinde her yerden kalkış yapabiliyorum." dedi.



''Gençlere de tavsiye ediyorum"



Bu sporu sağlığı elverdiğince yapacağını vurgulayan Yalvaç, "Adrenalin tutkunlarını zirveye çıkaracak bir spor olduğu için herkese tavsiye ediyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü hep kulaklarımda 'İstikbal göklerdedir.' Gençlere de tavsiyem her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmak için spora yönelsinler." diye konuştu.



Yalvaç, bu tarz sporların insanı motive ettiğine, mücadele ruhunu geliştirdiğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:



"Eğitimi zor ama insanı mutlu eden bir spor. Motorlu paraşütle uçarken gökyüzünden yere baktığınızda 'Ben ne yapıyorum' diye insanı şaşırtan bir spor. Öz güven verir, kararlılık duygusunu aşılar. Bu sporu yaygınlaştırmak için gençlerimize çağrı yapıyorum. Paramotorla ilgilenin. En azından eğitici videolar izleyin ve nasıl bir bu spor olduğunu görün."