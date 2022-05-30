'55 numara' Samsun'a geri dönüyor!

Samsunspor, çok sayıda takımın gündeminde olan tecrübeli stoper Yusuf Abdioğlu'nu transfer edebilmek için harekete geçti.



Bu sezon Ankaragücü'nde sergilediği performans ile takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan 32 yaşındaki tecrübeli stoperi renklerine bağlamak için yoğun mesai harcayan Samsunspor transfer komitesi, görüşmelerde önemli mesafe kat etti.



Amatör olarak Samsun Telekomspor'da da futbol oynayan Yusuf, neredeyse gittiği her takımda giydiği 55 numaralı forması ile dikkat çekiyor. (Samsun Halk Gazetesi)





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