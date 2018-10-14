54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kazananı belli oldu

EMIRATES TAKIMIN'DAN NIEMIEC'E JÜBİLE YAPILDI

GRUPTA KÜÇÜK ATAKLAR

İKİNCİ KAÇIŞTA DA SONUÇ YOK

55.1'İNCİ KİLOMETREDE TIRMANIŞ PRİMİ GERÇEKLEŞTİ

OSMANGAZİ'DEN İLK KEZ BİSİKLETÇİLER GEÇTİ

SPRINT PRİMİ SONUÇLARI

DÜNYA'DA DENİZİN ALTINDAN GEÇEN İLK TUR

SON PRİM KAPISI TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ ADINA GEÇİLDİ

MERHABA İSTANBUL VE FİNİŞ

MAYO'LARIN DAĞILIMI

Sporx ekibinin tüm etaplarını yerinden takip ettiği 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 164 Kilometrelik Bursa-İstanbul etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett 3 saat 36 dakika 28 saniye ile kazandı.Turkuaz Mayo ise son etapta el değiştirdi. Etap sonunda ikinci sırayı alan Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades, 6 saniyelik zaman priminin sahibi olarak güne lider başlayan Astana bisikletçisi Alexey Lutsenko ile eşit zamana ulaştı. Statüye göre, altı etapta elde edilen sıralamalar toplamı daha düşük olan Prades, böylece Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu ve TUR'u kazandı. Alexey Lutsenko ise aynı zamana sahip olmasına rağmen ikinciliğe geriledi.Bursa - İstanbul etabı öncesinde 135 sporcu duygusal anlar yaşadı. Emirates Takımı'ndan Przemyslaw Niemiec aktif spor hayatını noktaladığını açıkladı ve faal sporculuk hayatında son kez yarış koşacağını açıkladı. Tüm bisikletçiler Polonyalı bisikletçiyi alkışlayarak etaba başladı.Saat 10.46'da Bursa Osmangazi Anıtı önünden 135 sporcu start alıp İstanbul'a doğru pedal basmaya başladı. Kent Meydanı'dan geçen grup bir süre toplu halde gitti. Daha sonra Bmc Takımı'ndan Patrick Bevin, Delko Marseille Provence Takımı'ndan Przemyslaw Kasperkiewicz ile Gazprom Takımı'ndan Stepan Kuriyanov atak yaptı ancak 20 saniye kadar arayı açtıktan sonra yakalandılar. Grup yine tek parça halinde devam etti. 35'inci kilometre böyle geçildi.38'inci kilometrede ikinci kaçış grubu atak yapmaya kalktı 11 sporcu tempo yaptı ama onlarda kısa süre sonra yakalandılar. Daha sonra 7 sporcu ana gruptan ayrılmak üzere atak yaptı. Bu bisikletçilerde fazla gidemedi. 50'nci kilometre geride kalırken grup toplu halde idi.Bahrain Takımı'ndan Grega Bole prim kapısından geçen ilk sporcu oldu. İkinciliği Manzana Postobon Takımı'ndan Aldemar Ortega Reyes, üçüncülüğüde aynı Takımı'dan Orlando Jhojan Sos Garcia elde etti. Grega bu atağı ile Kırmızı Mayo'nun sahibi oldu. Grup Orhangazi Tüneli'nden bu şekilde geçerken üç sporcu atak yaptı. BMC Racing Takımı'ndan Danilo Wyss, Sunweb Takımı'ndan Louis Verveake ve Sport Vlaanderan Takımı'ndan Preben Van Hecke ön grubu oluşturdu. Ardından beşli bir daha kaçtı. Böylece ana grup üç grup halinde İstanbul'a doğru gelmeye başladı.İstanbul-İzmir karayolunu hayli kısaltan, bağlantı yollarınında tamamlanmasından sonra aynı güzergahtaki il ve ilçelere ulaşımı büyük ölçüde ferahlatan Osmangazi Köprüsü'den ilk kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun organizasyonu ile bisikletçiler geçti. Geçiş sırasında müthiş görüntüler canlı yayınla dünyanın birçok evine ve izleyenine ulaştı. Bu arada öndeki üçlü ile, arkadan gelen diğer grup Osmangazi Köprü'nde buluştu ve ana grupla arasındaki farkı 2 dakika 20 saniye kadar açtı.83.7'inci kilometrede etabın sprint primi sonuçlarıda belli oldu. Sport Vlaanderan Takımı'ndan Preben Van Hecke çizgiyi geçen ilk sporcu oldu. İkinciliği Türk Milli Takımı'ndan Muhammed Atalay elde etti. Üçüncüde Delko Marseille Provence Takımı'ndan Nikolay Mihaylov oldu. Kapı geçişinden sonra sekiz sporcu artan bir tempo ile basmaya devam etti. Zaman farkı ise ana grubun temposu ile azalmaya başladı. Yeni fark 1 dakika 50 saniye olarak verildi.Bisikletçiler Kadıköy'ü kat ettikten sonra yine bir ilke daha imza attılar. Türkiye'nin gururu olan Avrasya Tüneli'ne girerek Dünya'da ilk kez denizin altından geçen bisikletçiler ünvanını aldılar. Burada 3 kilometre 340 metreyi geçen sporcular daha sonra Sirkeci istikameti ile Sultanahmet Meydanı'na doğru geldiler.Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan'ın çok önceden garantilediği etabın son prim kapısı sonuçları şu şekilde gerçekleşti.1- CCC Sprandi Polkowice'den Pawel Cieslik 2-Euskadi Basque'den Benat Matxikote Txoperena 3-Sunweb Takımı'ndan Louis VervaekeKapı geçişi sonrası grup birleşince, finişte toplu atağa dönüştü. Son 10 kilometredeki görüntü böyleydi. Finişe metreler kala talihsiz kaza Allahtan çok sayıda bisikletçinin yaralanmasına neden olmadan atlatıldı. Ama muhteşem bir finişe tanık oldu, alana gelenler ve televizyon başındakiler. Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett olağanüstü bir performans göstererek çizgiyi birinci geçti.54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Turkey) Bursa- İstanbul etabından sonra ortaya konan 4 Mayo da sahiplerini buldu.Spor - Toto'nun sponsorluğundaki Turkuaz Mayo'yu (Beyaz- Genel Ferdi Klasman birincisi) Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades kazandı.Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı Mayo'yu ( Dağların Kralı- Tırmanış) Bahrain-Merida Takımı'ndan Grega Bole elde etti.Turkey Home'un sponsorluğundaki Beyaz Mayo'yu (Türkiye Güzellikleri)Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan ikinci kez kazanma başarısını gösterdi.Salcano'nun sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu (Sprint) Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett kazandı.