52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek

Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Antwerp'te yapılacak.



Organizasyonda Türkiye'yi 4'ü kadın olmak üzere toplam 10 sporcu temsil edecek.



52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası kafilesinde şu sporcular yer alıyor:



Kadınlar: Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür



Erkekler: Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Emre Dodanlı



