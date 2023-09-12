52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek

Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Antwerp'te yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi 4'ü kadın olmak üzere toplam 10 sporcu temsil edecek.
52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar: Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür
Erkekler: Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Emre Dodanlı
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Antwerp'te yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi 4'ü kadın olmak üzere toplam 10 sporcu temsil edecek.
52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar: Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür
Erkekler: Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Emre Dodanlı