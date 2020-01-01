51 sayı atan Donovan Mitchell: "İstiyorum bunu!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, dün akşam Denver Nuggets karşısında 51 sayılık bir performans göstererek, seriyi 3-1'e yükselttikten sonra, muhabirlere konuştu.



Mitchell, NBA kariyerine gireli sadece üç sezon olmasına rağmen, adını tüm zamanların en iyi oyuncularıyla aynı cümle içine yerleştirmeyi başardı. Attığı 51 sayıyla, Mitchell NBA tarihinde aynı playoff serisinde birden fazla 50 sayılık performans gösteren üçüncü oyuncu oldu. Diğer ikisi Michael Jordan ve Allen Iverson'dı.



Mitchell'ın buna, maçtan sonra tepkisi şöyleydi:



"Onlar kazandılar. Ben henüz hiçbir şey yapmadım. Yaptığım tek şey, 4. maçı kazanmaktı. Elli sayı elli sayıdır, ama seriyi geçmek istiyoruz. Bunların hepsi memnun edici, ama hala bir maçımız daha var ve gerçekten aklımda olan tek şey bu. Sıkı mücadele ettik, sağlam geleceklerini biliyorduk ve bu hepimiz için büyük bir maçtı. Şu anda kafam tam da bu noktada."



Rakip takımlardan iki oyuncunun en az 50 sayı attığı ilk playoff karşılaşması olarak NBA tarihinde de geçmiş olan maçta Jazz, seride 129-127 galip gelerek 3-1 öne geçti. Nuggets guardı Jamal Murray de 50 sayılık bir maç çıkardı, lakin bu, Denver için yeterli olmadı. Jazz, şimdiye dek takım tarihinde 3-1 öne geçtiği hiçbir playoff serisini kaybetmedi (9 kez).



"TAKIM ADINA KONUŞTUM"



Maç içinde "İstiyorum bunu" şeklinde bağırdığı görülen Mitchell, ne kadar çok istediği açıklaması istendiğinde, Utah'ın takım çabasını övdü:



"Şu anda fazla bir şey söylemeyeceğim, bir maçımız daha var ama Bojan (Bogdanović) olmadan bu performansımız, gerçekten ne tür bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyor. Günün sonunda ben 50 attım, Mike (Conley) 26 attı, Rudy (Gobert) 17 ve 11 yaptı, Royce (O'Neale) müthiş bir savunma yaptı. Murray de 50 attı, onlara haklarını vermeliyiz, ama biz savaştık ve kazandık. Bir maçımız daha var ve ben de kazanmak istiyorum. Hepimiz kazanmak istiyoruz, bunu istediğimi söylediğimde, takım arkadaşlarım adına da konuşuyordum."



Mitchell, Utah için 5. maç stratejisinin basit olduğunu, seriyi geçmek istiyorlarsa vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi:



"Kayıtsız olamayız. Bir sonraki maç için daha da aç olacaklar ve bu maç için oldukça odaklı bir şekilde, normalde ne yapıyorsak, onu yapmamız gerek. Çok çaba gösterdik. 127 sayı yedik, düzeltebileceğimiz şeyler de var. Geri dönüp maç filmini izleyeceğiz ve 5. maç için hazır olacağız."



