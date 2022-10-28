51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, İngiltere'de başlayacak

51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 29 Ekim Cumartesi günü İngiltere'de başlayacak.
Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da düzenlenecek organizasyona, 74 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil edecek.
Kadınlar ve erkekler genel tasnif 3-4 Kasım, bireysel alet finalleri ise 5-6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Şampiyona 6 Kasım Pazar günü sona erecek.
Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da düzenlenecek organizasyona, 74 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil edecek.
Kadınlar ve erkekler genel tasnif 3-4 Kasım, bireysel alet finalleri ise 5-6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Şampiyona 6 Kasım Pazar günü sona erecek.
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