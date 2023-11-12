5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı? 2023 ikramiye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5 bin TL tutarındaki ikramiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. En çok merak edilen konuların başında ikramiyelerin ödeneceği tarih geliyordu.Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü17,18, 19 olanlar için 11 Kasım20, 21, 22 olanlara 12 Kasım23, 24, 25, 26 olanlara 13 KasımBağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:14 Kasımİkramiyeyi ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duyurmuştu. Erdoğan; "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.