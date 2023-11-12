Haber Tarihi: 12 Kasım 2023 10:30 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 11:06

5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı? 2023 ikramiye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri için tarih araştırmaları sürüyor. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi verileceği duyurulmuştu. 12,2 milyon emekliyi kapsayacak olan ikramiyenin ödemesi 11 Kasım'da başladı. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?

5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı? 2023 ikramiye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?
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Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5 bin TL tutarındaki ikramiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. En çok merak edilen konuların başında ikramiyelerin ödeneceği tarih geliyordu.
ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI
Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:


14 Kasım

İLK KEZ CUMHURBAŞKANI DUYURDU
İkramiyeyi ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duyurmuştu. Erdoğan; "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

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