5000'e yakın gönüllü gençle depremzedelere yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı 5000'e yakın gönüllü gençle depremzedelere yardım ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5000'e yakın gönüllü gençle depremzedelere yardım
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11 Şubat 2023 18:59
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5000'e yakın gönüllü gençle Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen bölgede vatandaşlara yardımcı olduklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "5000'e yakın gönüllü gencimizle deprem bölgesindeyiz. Nice binlercesi de Türkiye'nin dört bir yanında yardım toplama organizasyonunu sürdürüyor. Gönülden gönüle köprüler kuruyor, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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