500 bin TL'lik gelir sonrası YouTube'da jübile hamlesi

Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
500 bin TL'lik gelir sonrası YouTube'da jübile hamlesi
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12 Ekim 2020 08:37
Özellikle pandemi döneminde her yaştan insanın yöneldiği sosyal medya platformları, kulüplerin önemli gelir kaynaklarından biri olmaya aday. Fenerbahçe de aktif şekilde kullandığı platformlardan biri olan YouTube'dan ilk olarak 500 bin lira gelir elde etti. Hazırlık maçlarının yayını, yeni transferlerin duyurulması ve kulüple ilgili birçok görselin burada yer almasının geliri katlanarak arttırdığı öğrenildi.

Sözcü Gazetesi'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine 'YouTube Katıl'ı daha aktif kullanma kararı aldı.

ALİ KOÇ'UN YOUTUBE AÇIKLAMASI

Başkan Ali Koç'un, kurucularından biri olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nde 30 Eylül'de katıldığı toplantıda bu konuyu dile getirdiği öğrenildi. Bu göre sarı-lacivertli yönetim, kulübe büyük hizmetlerde bulunan üç oyuncusu için bir jübile planlıyor ve bunun YouTube'da yayınlanması düşünülüyor.

Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in jübilesi için Koç'un "Hiçbir televizyon kanalına satmayı düşünmüyoruz. Youtube Katıl'da yayınlamayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.



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