SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Galatasaray'da gündem forvet transferi…Fatih Terim'in takıma iki tane golcü istemesinin ardından elindeki liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, ilk hedefinin Oumar Niasse olduğu öğrenildi. FFP nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Sarı-Kırmızılılar, öncelikle yıldız golcüyü kiralamak istiyor ve bu konuda da Everton'la anlaşma sağlandı.Cim Bom'un İngiliz ekibine Senegalli oyuncu için 500 bin euro teklif ettiği ortaya çıktı.İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray, Niasse için Everton'a teklif götürdü. Premier Lig ekibi de forma şansı bulmakta zorlanan Senegallinin maliyetinden kurtulmak için Sarı-Kırmızılılar'la masaya oturdu.Yapılan görüşmelerde tara ar prensip anlaşmasına vardı. Yapılacak olan sözleşmede Niasse için satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi. 28 yaşındaki golcünün Galatasaray'a 'evet' dediği Ada basını tarafından yazıldı.