"VATANIMA, DİNİME, MİLLETİME, AİLEME HAKARETLER"

Conor McGregor'ı net bir şekilde mağlup eden Khabibi Nurmagomedov'a 50 Cent'ten 2 milyon Dolar'lık teklif geldi.UFC'nin adil davranmadığını belirten 50 Cent, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "UFC'nin Khabib'e yaptığı çok yanlış. McGregor'a aynı şekilde davranmıyorlar. Eğer benim için Bellator'da dövüşürse ona bu akşam 2 milyon dolar nakit vereceğim. Kontrat işlerini sonra hallederiz. UFC tek seçenek değil" yazdı.UFC tarafından maç sonrası olaylara karıştığı gerekçesiyle İrlanda temsilcisi Artem Lobov ile yapacağı maçtan men edilen Khabib Nurmagomedov'un takım arkadaşı Rus dövüşçü Zubayr Tuhugov'a verilen cezanın adaletsiz olduğunu söyleyen Khabib Nurmagomedov, UFC ile restleşmişti.Khabib Nurmagomedov UFC hakkında şu açıklamayı yaptı;"Neden hiç kimse vatanıma, dinime, milletime ve aileme edilen hakaretlerle ilgili tek bir şey söylemiyor? Siz Zubayr'ın maçını iptal ettiniz ve sadece McGregor'a vurduğu için onu kovmak istiyorsunuz. Ama ondan önce McGregor benim bir başka kardeşime vurdu. Kamerada her şey görülüyor. Eğer yine de Tuhugov'u kovmaya kararlıysanız yırtılmış sözleşmeyi bana göndermeyi unutmayın, aksi takdirde ben kendim o sözleşmeyi yırtacağım"