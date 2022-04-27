50 bin euro'ya Süper Lig'i salladı!

Muleka'nın Süper Lig performansı

Aylık 5 bin Euro'ya oynuyordu

Kariyerine TP Mazembe'de başladı

Standard Liege'de 15 gol

Süper Lig'in ikinci yarısında Kasımpaşa'nın forveti Jackson Muleka attığı gollerle adından sık sık bahsettiriyor. 22 yaşındaki Kongolu futbolcu devre arasındna itibaren oynadığı 10 maçta 11 gol attı. Son olarak Beşiktaş ağlarını 2 kez havalandıran Muleka Kasımpaşa'nın son mucizesi olarak öne çıkıyor.Devre arasında transferin son gününde Kasımpaşa'ya kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonu belli oldu.Akşam gazetesinin haberine göre Kasımpaşa, Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak isterse Belçika ekibi Standard Liege'e 3 milyon Euro ödeme yapacak.Beşiktaş karşısında 28'de takımını 1-0 öne geçiren Muleka, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.Devre arasında Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık gelen Muleka, Opta verilerine göre 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu.Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı.2020 yılında Mazembe takımından Standard Liege'e transfer olan Muleka için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Belçika ekibi 22 yaşındaki oyuncuya ise aylık 5 bin Euro maaş ödedi.Jackson Muleka, 4 Ekim 1999'da ülkesinin üçüncü büyük kenti Lubumbashi'de dünyaya geldi.Katumbi Futbol Akademisi'nden yetişen 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2017'de doğduğu kentin takımı TP Mazembe'de adım attı.TP Mazembe'de çıktığı 85 maçta attığı 57 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Muleka, 2020'de Standard Liege'e transfer oldu.Jackson Muleka, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı Standard Liege'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı.2020-2021 sezonu başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Muleka, ligin son bölümüne doğru toparlandı ve takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Demokratik Kongolu oyuncu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 12 gole imza attı.Bu sezon ise Standard Liege formasıyla tüm organizasyonlarda 21 müsabakaya çıkan ve 3 kez fileleri havalandırabilen Jackson Muleka, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı.