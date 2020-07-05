5 Temmuz Survivor eleme adayı kim oldu? 2020 Survivor dokunulmazlık

Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım tarafından yapıldı.Ünlü yarışma programı Survivor konusunda merak edilen soruların yanında ilk eleme adayı kim, eleme adayı konularında izleyiciler ekrana kilitlenmiş durumda. Survivor yarışmasında kim eleme adayı, 4 Temmuz eleme adayı kim oldu, Dokunulmazlık oyunu kazanan kim? Sercan kimin adını söyledi hepsiyle ilgili doğru bilgiler bulunuyor.İlk olarak sıralama için zamana karşı yarıştılar, sonrasında Survivor'da bir ilk olan üç yarışmacı parkura aynı anda çıktı. Mücadele sonunda finalde Sercan ile Cemal Can karşılaştı. Bu ikili arasında geçen oynanan finalde 5-1 skorla kazanan Sercan, Survivor'da ilk dokunulmazlığın sahibi oldu.Survivor izleyiciler, dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra gözlerini ada konseyine çevirdi. Survivor 2020'de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Sercan oldu. Sercan, Survivor ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı olarak Berkan'ı söyledi.Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu Sercan Yıldırım kazandı ve haftanın finalinde elenmesini istediği ismi açıkladı.