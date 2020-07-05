5 Temmuz Pazar günü iddaa tahminleri

Pazar günü futbolun heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler, iddaa ile kazanmaya devam ediyor. Sporx iddaa ekibi, pazar günü oynanacak maçlar için yine özel çalışmasını yaptı ve sizler için kazandıracak tahminleri seçti. Bu tahminlere göz atmadan kupon yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Hafta sonu bülteninde kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibinin pazar tahminlerini aşağıda bulabilirsiniz.



KASIMPAŞA - SİVASSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında buraya kadar iyi gelen Sivasspor geçen hafta sahasında Kayserispor'a kaybederek beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Sivasspor'un şampiyon olma ihtimali artık yok denebilecek kadar az ama Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi iddialarını sürdürebilmeleri için bu haftanın kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü olası bir kayıp halinde takım tamamen havasını kaybedebilir ve arkalarında puan farkını azaltan birçok takım var. Kasımpaşa ise Fuat Çapa ile harika galibiyet serisi yakaladı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Bu hafta da kazanırlarsa sezonu kafa olarak noktalayabilirler. Hedefleri olan iki takımın mücadelesinde karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçenekleri kazandıracaktır.



KONYASPOR - SİVASSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaçı veren iki takımın mücadelesinde kazanan hem avantajlı duruma geçecek hem de ciddi morak sağlayacak. Konyaspor, Beşiktaş maçına kadar iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen istediği galibiyetleri çıkaramadı. Ancak bu hafta Konyaspor galibiyetin için her şeyini ortaya koyacağını düşünüyorum. Çaykur Rizespor da sıkıntılı ama oyun olarak pek fazla istenen seviyede değiller. Açıkçası Konyaspor deplasmanında da pek etkili olacaklarını düşünmüyorum. Konyaspor galibiyetini kuponlarda tercih edebiliriz. Bu arada maçın 2-3 gol aralağında biteceğini tahmin ediyorum.



GALATASARAY - TRABZONSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Galatasaray, Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Fernando Muslera'nın ardından Mario Lemina gibi önemli bir isimde sakatlandı. Marcao idmanlara başladı ama sahaya çıkma durumu maç saatinde netleşecek. Radamel Falcao'nun da sakatlığı sürerken, Henry Onyekuru'yu Monaco'nun geri çağırması sarı-kırmızılıların keyfini kaçırdı. Trabzonspor'da da Joao Pereia ve Majid Hosseini cezalı, Anthoney Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Ayrıca Trabzonspor da Ankaragücü maçında yaşadığı puan kaybının ardından maça stresli çıkacak. Zirvede iki takımın da kaderini etkileyecek bu maç için en ideal tercihin 2-3 gol olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki takımın da hem kadro hem de oyun problemleri var.



INTER - BOLOGNA



HAKAN CELEP: Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Inter, 9 hafta kala 8 puanın inmeyeceğinin bilincinde ama mucizeyi kovalıyor. Bologna ise 38 puanla orta sıralarda ve çok güvenli bir noktada.



Inter, pandemi arasından önce üst üste Lazio ve Juventus deplasmanlarında 0 çekerek sezona havlu atmıştı. Aradan sonra Sassuolo ile 3-3 berabere kaldılar. Ennio Tardini'de 84 ve 87'de buldukları gollerle Parma'yı mağlup ederek geri döndüler. Brescia karşısında 6-0'lık galibiyet çarpıcı oldu ve geri döndüklerini gösterdi. Bologna ise aradan orta halli döndü. Juventus'a yenildiler, Sampdoria'yı mağlup ettiler ve Cagliari ile puanları paylaştılar.



Inter, Bologna karşısında zorlansa da Eriksen, Martinez, Lukaku üçlüsü ile galibiyete ulaşacaktır.



A.BILBAO - REAL MADRİD



HAKAN CELEP: La Liga'da şampiyonluğa emin adımlarla koşan Real Madrid, kalan fikstüründeki en zorlu 2 maçtan birine çıkıyor. Pandemi arasından önce kötü durumda olan Athletic Bilbao, aradan sonra 6 maçtan 11 puan alarak üst sıralara yanaştı. Biraz fikstürün cilvesi de yüzlerine güldü. Betis, Mallorca ve Valencia gerçekten çok büyük düşüşte ve kazanmaları zaten sürpriz olmadı. Barça'ya deplasmanda iyi direndiler ve sadece 1-0 kaybettiler. Atletico Madrid'e yenilmemeleri de pozitif bir sonuçtu.



Real Madrid ise gümbür gümbür geliyor. Barcelona takıldıkça, oyun olarak dağıldıkça ve orada teknik direktör ile oyuncular arasında kavgalar başladıkça daha da hırslanıyor ve motive oluyor. Şampiyonluğa daha fazla inandıkları ortada. Bu en zor maçlarından bir tanesi. Bu maçı kazandıkları anda çok büyük avantaj sahibi olacaklar ve ipi göğüslemeye yaklaşacaklar.



Real Madrid, galibiyete 1 adım daha yakın ama Athletic Bilbao maçı kilitleyen bir takım ve hırslı bir şekilde savunma yapıyor. Real Madrid'in Espanyol maçında 0-0'ı alalım, Benzema, Vinicius, Hazard vs. biri golü atar yaklaşımında olduğunu gördük. Zidane, bence bu maçta da aynı taktiği izleyecektir. Bu nedenle ilk yarı 1.5 gol altı en ideal tercih.



VILLARREAL - BARCELONA



HAKAN CELEP: Villarreal, pandemi arası sonrası çıktığı 6 maçta 16 puan topladı. Tek galibiyetleri 2-2 ile Sevilla'ya karşı oldu. Alcacer, Gerard Moreno, Bacca, Chukwueze ile birlikte çok güçlü bir hücum hatları var. 5 oyuncu değişikliğini de etkin kullanıyorlar. Geniş kadro avantajını da müthiş kullanan bir teknik direktörleri var. Javier Calleja, takımını harika idare ediyor.



Barcelona ise son 4 maçta 3 beraberlik aldı. Sevilla ve Celta Vigo deplasmanlarında 2'şer puan bıraktılar ve son olarak Atletico Madrid ile de berabere kaldılar. Oyunları sıkıntılı. Lionel Messi çok iyi ama savunmanın kötü olmasını, eksikler sonrası orta sahanın kaybolmasını ve çeşitli takım içi çekişmeleri de kotaramıyor. Quique Setien'in gelecek sezon olmaması da neredeyse kesin gibi ve bu da otorite boşluğuna neden oluyor.



Villarreal bu kadar formda ve Barça bu kadar karışıkken, El Madrigal'de Barça kazanır demek kolay değil. İki taraf da atan yiyen takımlar. 2.5 üst, en ideal tercih olarak göze çarpıyor.



