5'te 5 ile lideriz: Kusursuz Sultanlar

Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu beşinci maçında karşılaştığı Hollanda'yı da yenerek 5'te 5 yaptı ve grubunu lider tamamladı.

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5'te 5 ile lideriz: Kusursuz Sultanlar
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24 Ağustos 2021 17:32
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu beşinci maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Sultanlarımız Hollanda'yı da 3-0 yenerek grubunu 5'te 5 ile lider tamamladı.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı da 3-0, İsveç'i 3-0 ve Finlandiya'yı 3-0 yenmişti.

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