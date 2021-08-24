5'te 5 ile lideriz: Kusursuz Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu beşinci maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Sultanlarımız Hollanda'yı da 3-0 yenerek grubunu 5'te 5 ile lider tamamladı.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı da 3-0, İsveç'i 3-0 ve Finlandiya'yı 3-0 yenmişti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı da 3-0, İsveç'i 3-0 ve Finlandiya'yı 3-0 yenmişti.
DETAYLAR BİRAZDAN...