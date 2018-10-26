5 soruda kazanma ihtimalinizin yüksek olduğu kuponu veriyoruz

Kuponmatik'te 2. hafta ile karşınızdayız, geçtiğimiz hafta kazananları tebrik ediyoruz! Maç seçerken kararsızlık yaşadığınızın farkındayız ve size bu yılın en büyük hizmetini sunuyoruz :) 5 soru sonunda bu hafta sonu oynaman durumunda kazanma ihtimalinin yüksek olduğu 4 maçlık kuponu veriyoruz. En sonda çıkan kuponuüzerinden oynayabilirsin.