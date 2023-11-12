5 setli maçta kazanan Bigadiç Belediyespor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Bigadiç Belediyespor, evinde TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5 setli maçta kazanan Bigadiç Belediyespor
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12 Kasım 2023 20:21
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Bigadiç Belediyespor, evinde TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Salon: Bigadiç Şehit Orkan Dinçer

Hakemler: Erol Akbulut, Serap Kuka

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Ebrahimi, Kadir Bircan, Nwachukwu, Taha Erden, Yiğit Yıldız (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Murat Al, Andac Kapan, Gökhan Çatal)

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Eren Fatih Uğur, Graciano, Lecat, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Hamdi Erkan, Shekerdzhiev, Burhan Zorluer)

Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 25-17, 15-10

Süre: 132 dakika (28, 27, 28, 30, 19)

 

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