5 oyuncu Trabzon kampına katılmayacak

Trabzonspor'un yeni transferleri ilk etap Trabzon kampına gelemiyor...



61 Saat'in haberine göre; 28 Haziran'da Trabzon'da başlayacak ve bir hafta sürecek olan ilk etap Trabzon kampına yeni transferler dahil olamıyor.



GERVİNHO, PERES VE HAMSİK KATILAMAYACAK



Gelen bilgilere göre Bordo Mavili takımın bu sezon kadrosuna kattığı Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik çeştili nedenlerden dolayı kampa katılamayacak. Türkiye Süper Ligi'nden bir hafta sonra İtalya Serie A'nın sona ermesi nedeniyle Peres ve Gervinho bir hafta daha izinli olacak.



HAMSİK'İN GELİŞİ UZAYABİLİR



Slovakya ile EURO 2020'de mücadele eden Hamsik'in durumu ise Slovakya'nın gruplardaki sonuçlarına göre netleşecek. Slovakya gruplarda başarı elde etmesi halinde Hamsik'in İstanbul Riva'daki kampı da kaçırması muhtemel gözüküyor.



PAZAR GÜNÜ TRABZON'DA OLACAK



Resmi sözleşmeye imza atan Koita'nın hafta sonuyla birlikte Trabzon'a gelip önce sağlık kontrolüne daha sonra ise imza atıp kampa katılacak.. Bordo Mavili takıma imza atmadan önce bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Koita uzun süre futbol oynamamış ve maç temposunu kaybetmişti.,



UĞURCAN VE ABDÜLKADİR ÖMÜR



Trabzonspor'un iki milli oyuncusu Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır da ligin bitimiyle birlikte İstanbul'a gidip milli takım kampına katıldıkları için 2. etap İstanbul kampına dahil olacak.



