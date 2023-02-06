5 oyuncu sakatlandı, maç tatil edildi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 15. hafta mücadelesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kireçburnu deplasmanında mücadeleyi 11-0 önde götürürken, ev sahibi ekibin 6 kişi kalmasıyla maç tatil edildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Çayırbaşı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan başkent temsilcisi Misa (3), Yuliia, Ümran, Olha (2), Daria (3) ve Benan'ın golleriyle ilk yarıda skoru 11-0 yaptı. Kireçburnu'nun sakatlık nedeniyle 45. dakikada 6 kişi kalması sonrasında maçın hakemi Hatice Aydin karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi.



Karşılaşmanın 11-0'lık skorla Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET lehine tescil edilmesi bekleniyor.



Bu karşılaşma öncesinde 14 lig maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fomget, 40 puanı bulunuyor.



Ligin son sırasında yer alan Kireçburnu ise 14 maç sonunda puan alamadı. İstanbul ekibinin aldığı ceza nedeniyle -3 puanı bulunuyor.





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