5 oyuncu değişikliği kuralı uzatıldı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl başlattığı maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralını, 2022 yılının sonuna kadar uzattı.



IFAB'dan yapılan açıklamada, video konferans yoluyla yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, profesyonel futbol ligleri maçlarında takımların her birinin 5 oyuncu değişikliği yapmasına izin veren kuralın, salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.



Söz konusu kural değişikliğini ilk olarak 8 Mayıs 2020'de başlatan IFAB, salgının devam etmesi halinde söz konusu kural değişikliğinin yeniden uzatılabileceğini de vurguladı.



