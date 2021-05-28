5 oyuncu değişikliği kuralı uzatıldı

IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralını 2022'nin sonuna kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5 oyuncu değişikliği kuralı uzatıldı
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28 Mayıs 2021 23:01
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl başlattığı maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralını, 2022 yılının sonuna kadar uzattı.

IFAB'dan yapılan açıklamada, video konferans yoluyla yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, profesyonel futbol ligleri maçlarında takımların her birinin 5 oyuncu değişikliği yapmasına izin veren kuralın, salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Söz konusu kural değişikliğini ilk olarak 8 Mayıs 2020'de başlatan IFAB, salgının devam etmesi halinde söz konusu kural değişikliğinin yeniden uzatılabileceğini de vurguladı.

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