Koronavirüs dönemin sonrası kullanılmaya başlanan 5 oyuncu değişikliği hakkı sürekli hale geliyor.



Futbol kurallarını belirleyen kurum olarak bilinen IFAB'ın son toplantısında oyuncu değişikliği kuralının masaya yatırıldığı belirtildi. Çıkan haberlere göre IFAB yetkililerinin 5 oyuncu değişikliği kuralının sürekli hale gelmesi için fikir birliğine vardığı ifade edildi.



Avrupa'da bu sezonun sona ermesinden sonra 1 Temmuz tarihinden itibaren 5 oyuncu değişikliği kararının sürekli hale getirilip kural olarak açıklamasu bekleniyor.





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