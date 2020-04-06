5 Nisan 2020 altın fiyatları kaç: Çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar oldu?

5 Nisan 2020 Altın fiyatları
her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Geçen pazartesi günü hafif bir yükselişin ardından salı günü hızla düşen altın, çarşamba, perşembe ve cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar?5 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Piyasaların işleme kapalı olduğu saatlerde 24 ayar külçe altının gramı 350,39 TL alış 350,78 TL'den
işlem görüyor ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 509,57 TL alış 521,42 TL
satış fiyatından işlem görüyor YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.015,96 TL alış 1.042,84 TL
satış fiyatından işlem görüyor TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 2.101,98 TL alış 2.155,83 TL
satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.