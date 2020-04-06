5 Nisan 2020 altın fiyatları kaç: Çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar oldu?

05.04.2020 Pazar altın fiyatları belli oldu. Geçen haftaya düşüşle başlayan altın, daha sonra yönünü yukarı çevirdi ve yeni rekorlara imza attı. Gram altın kapanışı 350 liradan yaparken hafta sonu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor... İşte 5 Nisan Pazar altın fiyatları...

06 Nisan 2020 08:23
5 Nisan 2020 altın fiyatları kaç: Çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar oldu?
5 Nisan 2020 Altın fiyatları her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Geçen pazartesi günü hafif bir yükselişin ardından salı günü hızla düşen altın, çarşamba, perşembe ve cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar?

5 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasaların işleme kapalı olduğu saatlerde 24 ayar külçe altının gramı 350,39 TL alış 350,78 TL'den işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 509,57 TL alış 521,42 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.015,96 TL alış 1.042,84 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.101,98 TL alış 2.155,83 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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