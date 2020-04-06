5 Nisan 2020 altın fiyatları kaç: Çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar oldu?

her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Geçen pazartesi günü hafif bir yükselişin ardından salı günü hızla düşen altın, çarşamba, perşembe ve cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar?Piyasaların işleme kapalı olduğu saatlerde 24 ayar külçe altının gramıişlem görüyorÇeyrek altınsatış fiyatından işlem görüyorYarım altınsatış fiyatından işlem görüyorTam altınsatış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.