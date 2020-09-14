5 kırmızı kartlı maçta PSG yine kazanamadı

07' ?? Sakai

11' ?? Neymar

11' ?? Payet

13' ?? Florenzi

38' ?? Gueye

50' ?? Gonzalez

52' ?? Bernat

61' ?? Lopez

71' ?? Benedetto

72' ?? Paredes

74' ?? Di Mara

91' ?? Strootman

97' ?? Amavi

97' ?? Kurzawa

97' ?? Benedetto

97' ?? Paredes

99' ?? Neymar



PSG - Marsilya: Olay mahalli pic.twitter.com/3gmMQ50p0K



— Sporx (@sporx) September 13, 2020

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında PSG, sahasında Marsilya'yı konuk etti.Parc des Princes'da oynanan karşılaşmayı Marsilya 1-0 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.Karşılaşmanın 31. dakikasında Thauvin'in golü Marsilya'ya galibiyeti getirirken PSG bu sezon çıktığı 2. maçı da kazanamadı. Koronavirüse yakalanan oyuncuları sebebiyle form tutmakta zorlanan PSG'de Neymar, Di Maria gibi isimler sahada yer almasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.Maçın uzatma dakikaları ise adeta savaş alanına döndü. Gergin geçen maçın son dakialarında Marsilya'dan Amavi ve Benedetto kırmızı kartla oyun dışında kalırken PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü. 90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı. Maçın genelinde ise 14 sarı 5 kırmızı kart çıktı ve uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma geride kalmış oldı.Bu sonucun ardından PSG henüz puanla tanışamazken Marsilya ise 2. maçında 6 puana yükseldi. Ayrıca Marsilya 10 yıl aradan sonra PSG'nin sahasında galibiyete uzanmış oldu.