5 kırmızı kartlı maçta PSG yine kazanamadı

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında PSG, sahasında Marsilya'yı konuk etti.
Parc des Princes'da oynanan karşılaşmayı Marsilya 1-0 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Thauvin'in golü Marsilya'ya galibiyeti getirirken PSG bu sezon çıktığı 2. maçı da kazanamadı. Koronavirüse yakalanan oyuncuları sebebiyle form tutmakta zorlanan PSG'de Neymar, Di Maria gibi isimler sahada yer almasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
Maçın uzatma dakikaları ise adeta savaş alanına döndü. Gergin geçen maçın son dakialarında Marsilya'dan Amavi ve Benedetto kırmızı kartla oyun dışında kalırken PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü. 90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı. Maçın genelinde ise 14 sarı 5 kırmızı kart çıktı ve uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma geride kalmış oldı.
Bu sonucun ardından PSG henüz puanla tanışamazken Marsilya ise 2. maçında 6 puana yükseldi. Ayrıca Marsilya 10 yıl aradan sonra PSG'nin sahasında galibiyete uzanmış oldu.
Parc des Princes'da oynanan karşılaşmayı Marsilya 1-0 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Thauvin'in golü Marsilya'ya galibiyeti getirirken PSG bu sezon çıktığı 2. maçı da kazanamadı. Koronavirüse yakalanan oyuncuları sebebiyle form tutmakta zorlanan PSG'de Neymar, Di Maria gibi isimler sahada yer almasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
Maçın uzatma dakikaları ise adeta savaş alanına döndü. Gergin geçen maçın son dakialarında Marsilya'dan Amavi ve Benedetto kırmızı kartla oyun dışında kalırken PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü. 90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı. Maçın genelinde ise 14 sarı 5 kırmızı kart çıktı ve uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma geride kalmış oldı.
Bu sonucun ardından PSG henüz puanla tanışamazken Marsilya ise 2. maçında 6 puana yükseldi. Ayrıca Marsilya 10 yıl aradan sonra PSG'nin sahasında galibiyete uzanmış oldu.
07' ?? Sakai
11' ?? Neymar
11' ?? Payet
13' ?? Florenzi
38' ?? Gueye
50' ?? Gonzalez
52' ?? Bernat
61' ?? Lopez
71' ?? Benedetto
72' ?? Paredes
74' ?? Di Mara
91' ?? Strootman
97' ?? Amavi
97' ?? Kurzawa
97' ?? Benedetto
97' ?? Paredes
99' ?? Neymar
PSG - Marsilya: Olay mahalli pic.twitter.com/3gmMQ50p0K
— Sporx (@sporx) September 13, 2020