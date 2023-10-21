5. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı

5. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı. "Kaş Yarımadası Maratonu" anlamına gelen "Kaş Yarımadaton"unda 16 ülkeden 650 sporcu mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı
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21 Ekim 2023 14:52
Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı.

Kaş Belediyesinin desteğiyle düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başladı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, Kaş'ta birçok sportif yarışın yapıldığını belirterek, dünyanın birçok yerinden katılan sporculara başarılar diledi.

Konuşmanın ardından meydandan start alan, marina ve Çukurbağ Yarımadası etrafında tamamlanan yarışlarda 16 ülkeden 650 sporcu mücadele etti.

Üç kategoride yapılan yarışlarda, 6 kilometre parkurda kadınlarda Alexandra Volkova birinci, Deniz Saydam Yazgan ikinci ve Alıaksandra Dusava üçüncü oldu. Erkeklerde Mustafa Çınar birinci olurken, Bektaş Erdinç Baydar ikinciliği ve Onur Ulaş Eroğlu üçüncülüğü elde etti.

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