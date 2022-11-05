Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Pendikspor karşı kaşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 3-2 kazandı.



Adanaspor'un gollerini 11. dakikada Lamin Jallow, 24. dakikada Burak Çoban ve 40. dakikada Yohan Roche kaydetti.



Pendikspor'un golleri ise 32. dakikada Thuram ve 42. dakikada Leandro Kappel'den geldi.



Bu sonuçla birlikte puanını 14'e yükselten Adanaspor, 11. sıraya yerleşti. 18 puanda kalan Pendikspor ise 7. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Adanaspor, BB Erzurumspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.



