İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan ile Sampdoria, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Milan, 5 golün atıldığı maçı 3-2 kazandı.
Milan'a 3 puanı getiren golleri 17. dakikada Cutrone, 36. Gonzalo Higuain ve 62'de Suso kaydetti. Sampdoria'nın golleri ise 21'de Saponara ve 31. dakikada Quaglarella'dan geldi.
ÇALHANOĞLU, 90'DA GİRDİ
Milan'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90. dakikada Diego Laxalt yerine oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetin ardından Milan, 15 puana yükselip 7. sıraya çıktı. Sampdoria ise 15 puanla 6. sırada kaldı.
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Milan'a 3 puanı getiren golleri 17. dakikada Cutrone, 36. Gonzalo Higuain ve 62'de Suso kaydetti. Sampdoria'nın golleri ise 21'de Saponara ve 31. dakikada Quaglarella'dan geldi.
ÇALHANOĞLU, 90'DA GİRDİ
Milan'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90. dakikada Diego Laxalt yerine oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetin ardından Milan, 15 puana yükselip 7. sıraya çıktı. Sampdoria ise 15 puanla 6. sırada kaldı.
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