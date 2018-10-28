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5 gollü maçta gülen taraf Milan!

İtalya Serie A'da gol düellosuna sahne olan maçta Milan, Sampdoria'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
5 gollü maçta gülen taraf Milan!
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28 Ekim 2018 22:04
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan ile Sampdoria, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Milan, 5 golün atıldığı maçı 3-2 kazandı.

Milan'a 3 puanı getiren golleri 17. dakikada Cutrone, 36. Gonzalo Higuain ve 62'de Suso kaydetti. Sampdoria'nın golleri ise 21'de Saponara ve 31. dakikada Quaglarella'dan geldi.

ÇALHANOĞLU, 90'DA GİRDİ

Milan'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90. dakikada Diego Laxalt yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Milan, 15 puana yükselip 7. sıraya çıktı. Sampdoria ise 15 puanla 6. sırada kaldı.

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