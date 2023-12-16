5. Gazi Yarı Maratonu, Gaziantep'te koşulacak

Gaziantep'te 5. kez düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu, 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa 2018 yılında gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'nun beşincisi yarın start alacak.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da katılacağı yarı maratona, bin 300 sporcunun katılması bekleniyor.



Gazi Yarı Maratonu, yarın saat 09.45'te başlayacak ve 21 kilometre ile 10 kilometrelik yarışların yanı sıra halk yürüyüşü kategorisi de yapılacak. Organizasyon, 13.30'da ödül töreniyle sona erecek.



Gazi Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.





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