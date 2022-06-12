5. Etnospor Kültür Festivali'nde TİF'ten eğitim!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF), izciliğe meraklı çocuklara eğitim veriyor.



Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde kendilerine ayrılan alanda izcilik tanıtımı yapan TİF, çocuklar tarafından en fazla ilgi gören stantlardan biri oldu.



İzciliğe yönelik çeşitli kamp oyunlarının da oynandığı alanda kendi yaşıtlarıyla bir arada vakit geçiren çocuklara, eğitici bilgilendirmeler yapıldı.



TİF Teknik Kurul Üyesi Gurur Kibritoğlu, vatandaşların izciliğe büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada izcilik tanıtımlarıyla birlikte halat çekme, ip atlama, çelik çomak gibi geleneksel oyunlarımızı oynatıyoruz. Çok uzun zamandır kimsenin görmediği oyunlar bunlar. Bunların yanında izcilik tanıtımları yapıp, çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Eğitimlerimizde izcilik düğümlerini öğretiyoruz. Nasıl konaklayabileceklerini görebilecekleri çadırlarımız var, onları sergiliyoruz. Çadırlarımızda tulumlarımız, matlarımız, sırt çantalarımız var. Kamplarda nasıl kalındığını görebiliyorlar." diye konuştu.



İzciliğin çocuklara öz güven kazandırdığını söyleyen Kibritoğlu, "İzci olan bir çocuk kendisini keşfediyor. Bizim sınıfımız doğa. Doğayı kullanarak çocuklara hayatı, hayatı idameyi, hayatta kalmayı öğretiyoruz. Bunları yaparken de gelenek ve göreneklerimize bağlı kalıp, kendi izci töremizi öğretiyoruz. Sadece doğada değil,hayatın her yerindeyiz." ifadelerini kullandı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ