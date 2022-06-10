Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün başladı.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri ve konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapılacak.
Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları, uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri ve konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapılacak.
Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları, uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.
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