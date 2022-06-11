5. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan damgası!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan Atlı Dans Ekibi'nin şovu, organizasyonun en ilgi çeken gösterilerinden biri oldu.



Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin atlı sporlar alanında yapılan gösteride Azerbaycan ekibi, at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergiledi.



Dansçıların bir kısmı alanın zemininde atsız olarak çeşitli figürler sergilerken, atlı dansçılar da zaman zaman danslara eşlik etti.



Gösterinin son bölümünde 6 dansçı, üç at üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yanı sıra 'İki devlet tek millet' yazılı bir flamayla izleyenleri selamladı. İzleyiciler, bu anları ayakta alkışladı.





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