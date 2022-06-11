5. Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri başladı.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri gerçekleştirilecek.
Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri gerçekleştirilecek.
Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.
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