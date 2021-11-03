5 Eritreli kadın futbolcu Uganda'da kayboldu

Doğu ve Orta Afrika futbol Federasyonları Konseyi turnuvasına katılmak için Ugandaya giden 5 Eritreli kadın futbolcucun kaybolduğu belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5 Eritreli kadın futbolcu Uganda'da kayboldu
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03 Kasım 2021 12:30
Uganda'ya giden 5 Eritreli kadın futbolcudan haber alınamadığı bildirildi.

Uganda Polis Sözcüsü James Mubi, 5 Eritreli kadın futbolcunun, Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi turnuvasına katılmak için dün ülkenin doğusundaki Jinja şehrine geldiğini belirtti.

Mubi, 20 yaş altı kadın futbolcuların, kaldıkları otelden çıktıkları ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı bilgisini paylaştı.

Eritreli kadın sporcuların kaybolması üzerine, iki ülkenin güvenlik birimleri ortak soruşturma başlattı.


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