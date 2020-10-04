5 Ekim 2020 hangi okullar açılacak, Liseler açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.5 Ekim tarihinde hangi okullar açılacak? 5 Ekim'de açılacak okullar? 5 Ekim yüzyüze eğitim liseler detaylarını okuyun.Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti.Selçuk, şöyle devam etti:"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."