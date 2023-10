5 çocuğu da tekvandocu babanın izinde gidiyor

Tekvando Erzurum İl Temsilcisi Murat Yamanoğlu, 36 yıldan bu yana uzak doğu savunma sanatı ve sporu olan tekvandoya gönül verdi. Yamanoğlu'nun 5 çocuğu da babaları gibi tekvando sporuyla ilgileniyor. Murat Yamanoğlu, "Ailede eşim hariç ben ve 5 çocuğum tekvandocu. Benim ailelerden isteğim çocuklarını mutlaka bir spora yönlendirsinler. Spor insanın hayatını yaşantısından, çalışmasına kadar her yönüyle etkiliyor" dedi.



Erzurumlu Murat Yamanoğlu (44), amcası tarafından yönlendirilmesiyle 36 yıldan bu yana tekvando sporu ile iç içe yaşıyor. Yamanoğlu'nun 4'ü kız, 1'i erkek 5 çocuğu babalarının izinde tekvandoyla günlerini geçiriyor. Tekvando ile binlerce çocuğu tanıştıran Yamanoğlu'nun kendi evlatları da bu spora gönül verdi. Okul ve derslerden geriye kalan zamanlarını babalarına ait spor salonunda geçiren Tuğçe (18), Gökçe (11), Yağmur (9), Ertuğrul (6) ve Nurhan Yamanoğlu (4) tekvandonun 5'i bir yerdesi olarak biliniyor.



Karete antrenörü olan amcası sayesinde tekvandoya 8 yaşında başlaladığını ve tam 36 yıldır bu sporu yaptığını ifade eden Murat Yamanoğlu, "Ailede eşim hariç ben ve 5 çocuğum tekvandocu. Aslında eşim de bu sporu yapmak istiyordu ancak 5 çocuk büyütmek ve ev işleri onu çok yordu. Çocuklarımın hepsi bu spora severek başladı. Hiçbirini zorlamadım. Üniversite sınavlarına hazırlanan büyük kızım Tuğçe, birçok başarısının yanı sıra 2016'da minikler Avrupa şampiyonluğunu bulunuyor. Gökçe ve Yağmur'un da ilde dereceleri var ancak ikisi de asıl yarışlara bu yıl katılmaya hak kazanacak. Hedefimiz, her Türk sporcusu gibi şanlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda göndere çekip istiklal marşımızı okutmak" diye konuştu.



"EVDE BABA, SPOR SALONUNDA HOCAYIM"



Bugüne kadar binlerce çocuğu tekvando sporu ile tanıştırdığını söyleyen Murat Yamanoğlu, çocuklarını ve salona gelen tüm sporcuları Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olmaları yönünde yetiştiriyor.



Şu anda 150 öğrencisi olduğunu ifade eden Yamanoğlu, "Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi spor yönetimi mezunuyum. Erzurum Teknik Üniveristesi'nde Cumhuruyet tarihi alanında yüksek lisans yapıyorum. Tezimin konusu da 'Cumhuriyet sonrası Erzurum spor tarihi'. Sporun yanında eğitime de çok önem veriyorum. Kendimi ve sporcularımı her zaman Atatürk'ün ışığında yetiştirmeye çalıştım. Spor, çocuklarıma çok şey kattı. Mesela hiçbiri sınav kaygısı yaşamıyor. Hepsi derslerinde çok başarılı. Kendilerini yabancılara karşı rahatlıkla savunabilirler. Gözümüz arkada kalmıyor. Beşi bir yerde olduğu zaman onlara kolay kolay kimse zarar veremez. Hep birlikte hareket ediyorlar. Evde baba ama spor salonunda hocayım. Benim ailelerden isteğim çocuklarını mutlaka bir spora yönlendirsinler. Spor insanın hayatını yaşantısından, çalışmasına kadar her yönüyle etkiliyor" ifadelerini kullandı.



TUĞÇE YAMANOĞLU: KARDEŞLERİMLE BABAMIN İZİNDEN GİDİYORUZ



Babasının izinden gittiği için çok mutlu olduğunu ve bu yıl üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Tuğçe Yamanoğlu, sporun kendilerine çok şey kattığını belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Kardeşlerimle babamın izinden gidiyoruz. Babam gece gündüz demeden Erzurum'a ve Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmenin mücadelesini veriyor. Benim Türkiye derecelerim var. 2016 yılında da minikler Avrupa şampiyonu oldum. Okula gidiş gelişlerimizde veya sokakta başımıza kötü bir olay gelmedi, inşallah gelmez de. Kendimizi çok rahat savunabiliriz. Spor yapmayı çok seviyoruz. Tekvando bize çok şey kazandırdı" şeklinde konuştu.