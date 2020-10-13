5 büyük ligde transfer çılgınlığı: Milyarlar yatırdılar

Koronavirüs krizine rağmen 2020/2021 sezonu yaz transfer dönemi yine hareketli geçti. İsviçre merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, 5 büyük ligdeki harcamaları inceledi.



Takımların yeni sezon için yaptığı yatırımlarda ilgi çekici rakamlar ortaya çıktı.



İspanya'da Real Betis, transfere yaptığı yatırımda 153 milyon avro harcayarak ligin bu konuda 6.'sı oldu.



Bu yatırımların arasında 28 milyon avroya transfer edilen Borja Iglesias ve 20 milyon avroya transfer edilen Nabil Fekir yer alıyor.



NEREDEYSE MİLYARI BULDU



İspanya'da zirvede yer alan takım harcamaları 826 milyon avroyu bulan Barcelona oldu. Barcelona bonservisler, ödenecek maaşlar ve bonuslarla 1 milyara yakın parayı gözden çıkarmış oldu.



Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok harcamayı yapan ise Pep Guardiola'nın takımı Manchester City oldu. İngiliz devi 1 milyar 36 milyon avro ile devasa bir harcamaya imza attı.



Manchester City'i 888 milyonla PSG ve 884 milyonla Manchester United takip etti.



