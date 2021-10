(5. BÖLÜM) Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm izle

Azra, yaşadığı travmatik geceyi atlatmaya çalışırken yeni gelen bir davayla işine yoğunlaşmak zorunda kalır. Evli insanların yasak ilişki yaşamak için kullandıkları "Saklı Oda" adlı bir internet sitesi siber saldırıya uğrar ve site kullanıcılarının isimleri ifşa olur. Azra tüm ülkeyi sarsan bu skandalın kendi hayatını da altüst edeceğinden habersizdir. Çolpan, Sanem ve Azra'nın öğrendiklerini Güneş'ten saklamak isterken kendini başka bir mecburiyetin içinde bulacaktır. Hatalarının su yüzüne çıkma olasılığı Sergen'i köşeye sıkıştırır. Bu esnada Songül, çocuklarıyla yüzleşecektir. Faruk ise Azra ve ailesine yaptığı bir sürprizle buzları az da olsa eritmeye çalışacaktır. Sanem, ailesiyle ilgili öğrendiği yeni gerçeklerin ardından daha fazla sessiz kalamayacağına karar verir. Evlilik konusunda köşeye sıkışan Güneş ise kendisini bekleyen büyük felaketten habersizdir.

Babalarıyla yüzleşen Azra, Sanem ve Güneş'in duyguları alt üst olmuştur. Hayatlarında kalmaya kararlı olan Faruk'u bir tehlike olarak gören Çolpan'ın ise tüm çabalarına rağmen geçmiş peşini bırakmayacaktır. Azra'nın tesadüfen karşılaştığı çaresiz bir anne kısa bir süre içinde hayatına hem umut hem keder getirecektir. İlk duruşmaya bir gün kala, Alpay'ın kendilerinden sakladığı bilgilerin peşine düşen Azra ve Songül'ü hem heyecanlı hem de gerilimli bir macera beklemektedir. Sergen, gerçek yüzünü gören Yıldırım'a kendini ispat etmek için yeni stratejiler peşindeyken, Yıldırım yıllar sonra belki de en son konuşmak isteyeceği kişi, Çolpan Cevher ile yüz yüze gelecektir. Alpay'a olan öfkesiyle intikam yolunda hızla yürüyen Songül'ü ise inanmakta güçlük çekeceği gerçekler bekler. Sanem'in, Ural ve kızıyla yakınlığından rahatsız olan Eylül, kurnaz planlarıyla Sanem'in kuyusunu kazmaya niyetlenir. Azra ve Sanem'in hayatlarını değiştirecek bazı gerçekler ise şans eseri şahit oldukları bir konuşmayla ortaya çıkar

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi. BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek