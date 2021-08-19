5 Atletimiz finale yükselmeyi başardı

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 milli atlet finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5 Atletimiz finale yükselmeyi başardı
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19 Ağustos 2021 00:56
Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 milli atlet finale çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yarın kadınlar cirit atmada Selma Davulcu ile Esra Türkmen, erkekler sırıkta ise Sedat Cacim final yarışlarında mücadele edecek.

Gülle atmada ise Savaş Parlak ile Melih Gökalp finalde madalya kazanmak için ter dökecek.

Organizasyonda sabah seansında ise Berke Akçam, 400 metre engellinin favorisi olarak üçüncü seride yarışacak.

Devrim Kazan ise günün piste çıkacak son milli atleti olarak 1500 metre seçmesinde yarışacak.

 


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