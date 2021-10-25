İngiltere Premier Lig'de Manchester United sahasında ağırladığı ezeli rakibi Liverpool'a 5-0'lık skorla mağlup olurken, Kırmızı Şeytanlar'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, flaş bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Liverpool maçında hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ferdinand, "Bu 60 dakika beni acil servise gönderdi. Lanet olsun..." ifadelerini kullandı.
İşte Ferdinand'ın o paylaşımı:
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Liverpool maçında hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ferdinand, "Bu 60 dakika beni acil servise gönderdi. Lanet olsun..." ifadelerini kullandı.
İşte Ferdinand'ın o paylaşımı:
This 60 mins have sent me to A&E…
FFS
🤬🤬🤬#MUNLIV pic.twitter.com/4Ktb3gQqo5
— Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 24, 2021