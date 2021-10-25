5-0'lık Liverpool maçı Ferdinand'ı hastanelik etti!

Premier Lig'de Liverpool'un Manchester United'ı 5-0 mağlup etmesi sonrası, Rio Ferdinand flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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5-0'lık Liverpool maçı Ferdinand'ı hastanelik etti!
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25 Ekim 2021 16:46
İngiltere Premier Lig'de Manchester United sahasında ağırladığı ezeli rakibi Liverpool'a 5-0'lık skorla mağlup olurken, Kırmızı Şeytanlar'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, flaş bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Liverpool maçında hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ferdinand, "Bu 60 dakika beni acil servise gönderdi. Lanet olsun..." ifadelerini kullandı.

İşte Ferdinand'ın o paylaşımı:


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