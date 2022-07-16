4x400'de altın madalyanın sahibi belli oldu

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti, 4x400 karışık bayrak yarışında altın madalya kazandı.



ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada, 4x400 karışık bayrak yarışı finali koşuldu.



Lidio Andres Feliz, Marileidy Paulino, Alexander Ogando ve Fiordaliza Cofil'den oluşan Dominik Cumhuriyeti bayrak takımı, 3.09.82'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı.



Müsabakada 3.09.90 ile Hollanda ikinciliği, 3.10.16 ile ABD üçüncülüğü elde etti.



Felix, koleksiyonuna 1 madalya daha ekledi



ABD karışık bayrak takımıyla kariyerinin son yarışına çıkan 36 yaşındaki Allyson Felix, şampiyona tarihinde kazandığı madalya sayısını 19'a çıkardı.



Felix, bugüne kadar kazandığı 13 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı sporcusu unvanını elinde tutuyor.



