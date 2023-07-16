4x400 bayrak takımımızdan gümüş madalya!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam, İlyas Çanakcı, İsmail Nezir ve Kubilay Ençu'dan oluşan 4x400 bayrak takımı Türkiye rekoru kırarak Avrupa ikincisi oldu.



Cumartesi günü yapılan elemelerde 3.06.27 koşarak finale çıkan ve U23 Türkiye rekoru kıran bayrak takımı, bugün finalde Türkiye büyükler rekorunu 3.03.04'lük derecesiyle kırarak gümüş madalya kazandı.



Millilerde ilk olarak piste çıkan İlyas Çanakcı oldu. Bayrak teslimine kadar direnen Çanakçı, 2'nci seride koşan Kubilay'a bayrağı teslim etti. Sert geçen seri sonunda İtalya ile aradaki fark açılsa da sahneye 400 metre engellide Avrupa'nın konuştuğu Berke Akçam ve İsmail Nezir çıktı. Berke üçüncü adam olarak 4'üncü sırada bayrağı İsmail Nezir'e teslim etti. Bayrağı alan İsmail son 200 metredeki inanılmaz atağıyla 4x400 milli takımına gümüş madalyayı getirdi. İtalya'nın 3.02.04'lük derecesiyle altın madalya kazandığı yarışta, bronz madalyayı 3.03.79 koşan İngiltere aldı.