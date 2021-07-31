4x200 serbest bayrakta Büyük Britanya altını kaptı

Yüzmede erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalyayı Büyük Britanya elde etti

4x200 serbest bayrakta Büyük Britanya altını kaptı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalyayı Büyük Britanya kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışta Tom Dean, James Guy, Matthew Richards, Duncan Scott'tan oluşan Büyük Britanya takımı, 6.58.58'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Dünya ve olimpiyat rekoruna yaklaşan Büyük Britanyalı sporcular, Avrupa rekorunun ise yeni sahibi olmayı başardı.

Gümüş madalyayı Martin Mulyatin, Ivan Girev, Evgeny Rylov ve Mikhail Dovgalyuk'tan oluşan Rusya Olimpiyat Komitesi, 7.01.81'lik dereceyle aldı. Bronz madalyaya ise Alexander Graham, Kyle Chalmers, Zac Incerti ve Thomas Neill'ten oluşan Avustralya, 7.01.84'lük zamanla ulaştı.

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