4x100 metre serbest bayrak yarışında altın ABD'nin

Yüzmede erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışını ABD kazandı.

4x100 metre serbest bayrak yarışında altın ABD'nin
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışı finalinde ilk sırada gelen ABD, altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker ve Zach Apple'dan oluşan ABD takımı, 3.08.97'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri ve Manuel Frigo'nun yer aldığı İtalya, 3.10.11'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise 3.10.22'lik derecesiyle Matthew Temple, Zac Incerti, Alexander Graham ve Kyle Chalmers'in yarıştığı Avustralya aldı.

 

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