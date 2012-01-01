4x100 karışık bayrak Avusturalya'nın oldu

Yüzmede kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışında Avustralya, olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu

4x100 karışık bayrak Avusturalya'nın oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yüzmede kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışında Avustralya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışı finali yapıldı.

Kaylee McKeown, Chelsea Hodges, Emma McKeon ve Cate Campbell'dan oluşan Avustralya Milli Takımı, 3.51.60'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Avustralya, bu sonuçla ABD'nin 3.52.05 ile Londra 2012'de kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

ABD, 3.51.73'lük derecesiyle gümüş, Kanada ise 3.52.60'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

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