4N1K İlk Aşk 3.bölüm izle, 4N1K İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanı izle

Yaprak Ayvaz



Etrafındaki kızlara pek benzemiyor. Topuklu ayakkabıyla yıldızı barışmayanlardan, converse'lerim olmadan asla kafasında. Annesi, yani onun deyimiyle ''anakraliçesi'' Oya'nın, babası Taner'in bu hayattaki ağır imtihanı... Okulda da rahat durmuyor. Kınama ve uzaklaştırma koleksiyonu var. Ali'nin yıllardır aşık olduğu ama açılamadığı kız. Etek, eyeliner ve pembe renk gibi ömründen ömür götüren bir yığın sözcüğe bugünlerde bir yenisini ekledi; sırık, yani Barış.



Gözde Mutluer Kimdir?



1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi'ne Sinema TV bölümünde okudu. 2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynadı. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV'de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal'ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K'nın Yaprak'ı olarak izleyici karşısına çıktı. Yaprak karakteriyle seyircinin büyük ilgisini toplayan oyuncu, 4N1K'nın ikinci filmi ve dizisinde de başrolünü üstlendi. Gözde Mutluer aynı zamanda kadın portreleri ve manzaralar üzerine yaptığı illüstrasyonlarla resim çalışmaları da yapıyor. Sıla'nın albüm kapakları için çizimler yapan oyuncu, şarkıcının bir klibinin de yönetmenliğini üstlendi.







ATAKAN HOŞGÖREN



Ali Tekelioğlu



Yaprak'ı, her durumda, şartlar ne olursa olsun, koruyan kollayan gamzeli kahraman. Çocukluktan beri hislerini Yaprak'a ne anlatabilmiş ne de Yaprak anlayabilmiş. Okulun basket takımının yıldız oyuncusu ve kaptanı. Barış burda da Ali'nin tadını fena kaçırıyor. Babası Tekin'le yıldızları asla barışmamış. Aralarında derin bir baba ve oğul çatışması var. Devasa bir gizemin ortasında yaşıyor yıllardır ve henüz bunun farkında değil. Okuduğun okulun rehber hocası, her belada kapısını çaldığı Ela Hoca, onun gerçek annesi ve Ali henüz bunu bilmiyor.



Atakan Hoşgören Kimdir?



1999 yılında İstanbul'da doğan Arnavut kökenli, 4 Kardeş'in en küçüğü olan Atakan HOŞGÖREN, Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir.



Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başlamıştır. Onun üzerinde reklam filminde oynan Atakan HOŞGÖREN, Yıldızlar Şahidim adındaki dizide de kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimini bulunan Atakan HOŞGÖREN aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır.



Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinmiş, en son oyunculuk eğitimini "4N1K" ekibinin oyuncu koçu Celal Eldeniz'den almıştır.



Menajerliğini Best Model Kordinatörü ve Menajer Emrah YILDIZ yapmaktadır. Kısa bir süre önce 4N1K – 2 filmdeki ALİ TEKELİOĞLU karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra Fox TV 'de yayınlanacak 4N1K dizisinde de rol alacaktır. Hobileri arasında Kitap, Sinema, Tiyatro, Basketbol, Müzik, Kısa Film ve Spor, Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır.



Sinan Yorulmaz



Aşk formülleri ondan sorulmakta; hayatın anlamını erkek dergilerindeki tüyolarda, ezber ettiği romantik komedilerde bulmuş. Gelgelelim sert kayaya, yani bildik aşk formüllerinin işlemediği bir kıza tosluyor, Yelda'ya. Hoşlandığı Yelda'nın, okulun ömür törpüsü Müdür'ün kızı olduğunu bilmiyor henüz. Anne ve babası yıllar önce boşanmış. Annesi Melike onun her şeyi Bekar annesine, bir başka bekar, okulun Müdür'ü gönlünü kaptırmış. Onlar çocuklarından, çocukları onlardan saklar durur aşklarını, çarşı pazar karışmasın diye...



Cihan Şimşek Kimdir?



Cihan Şimşek, 06 Ağustos 1992'de Almanya'nın Bad Säckingen şehrinde doğdu. İlk oyunculuk deneyimi 2009 yılında ekrana gelen 'Bez Bebek' dizisiyle oldu. 2012 yılında Disney Channel Türkiye'de yayınlanan 'Zil Çalınca' dizisinde ilk başrolünü oynadı. Birçok önemli markanın reklam filmlerinde de yer alan Cihan Şimşek, dizi kariyerine 'Bir Yastıkta', 'Beni Böyle Sev', 'MedCezir', 'Hanım Köylü' gibi başarılı yapımlarda oynayarak devam etti. 2017 yılının Mayıs ayında vizyona giren, Büşra Yılmaz'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan '4N1K' filminde canlandırdığı Sinan karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu.



Gökhan Karademir



Ölümüne dost, ölümüne aşık, ölümüne agresif, ölümüne arıza, ölümüne geyik Sevgilisi Merve'yi deli gibi kıskanıyor. Gerçek anlamda ''deli'' gibi. ''Bu dünyada kıskanmak konusunda ne kadar saçmalanabilir?'' in sınırlarını Gökhan belirliyor. Sosyal medya kelebeği olmuş Merve'yi stalklarken. Merve'nin gardrobundaki, mini mini kıyafetlerin ezeli düşmanı Fizikçi'yle ayrı bir muhabbeti, ayrı bir soğuk savaşı var.



Sina Özer Kimdir?



24 Ağustos 1995 doğumlu Sina Özer, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Özer kısa bir süre oyunculuk eğitimi aldı. 2013 yazından bu yana farklı sosyal medya platformlarından belirli bir kitleye ulaşmış olan Özer, Gurbette Aşk ve 4N1K projelerinde yer aldı.



Pijama - Pislik - Pizza. Bu üçlü, Oğuz'un vazgeçilmezi. En son ne zaman herhangi bir konuda ciddi olduğunu o da hatırlamıyor. Birine, şaka yollu bir pislik yapacaksa; kişi, mekan, zaman tanımıyor. Hele sınır hiç tanımıyor. Annesi Zeliş'in orantısız sevgisine maruz kalıyor, her saat her dakika. Onun da bir aşkı var elbette. Hatta rüyalarının kadını, odasının duvarlarını da süslemekte. Kate Upton, onun imkansız ve de biricik aşkı.



Cemrehan Karakaş Kimdir?



16 Haziran 1993'te doğan Cemrehan Karakaş, küçük yaşlarından itibaren sanatın farklı dallarıyla ilgilendi. Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Müfit Aytekin, Betül Alganatay, Acted City ve Celal Eldeniz'den oyunculuğunu geliştirmek adına eğitimler aldı. 2011 yılında 'Canım Babam' dizisiyle başladığı kamera önü oyunculuk hayatına o dönemin çok ses getiren dizisi 'Umutsuz Ev Kadınları' ve sonrasında ise 'Sen Benimsin' dizisiyle devam etti. 2017 yılı Mayıs ayında vizyona giren, Büşra Yılmaz'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan '4N1K' filminde canlandırdığı Oğuz karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu. Cemrehan Karakaş, görsel sanatlar ve tasarım faaliyetlerini profesyonel olarak sürdürmektedir.



GÖZDE MUTLUERYaprak AyvazEtrafındaki kızlara pek benzemiyor. Topuklu ayakkabıyla yıldızı barışmayanlardan, converse'lerim olmadan asla kafasında. Annesi, yani onun deyimiyle ''anakraliçesi'' Oya'nın, babası Taner'in bu hayattaki ağır imtihanı... Okulda da rahat durmuyor. Kınama ve uzaklaştırma koleksiyonu var. Ali'nin yıllardır aşık olduğu ama açılamadığı kız. Etek, eyeliner ve pembe renk gibi ömründen ömür götüren bir yığın sözcüğe bugünlerde bir yenisini ekledi; sırık, yani Barış.Gözde Mutluer Kimdir?1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi'ne Sinema TV bölümünde okudu. 2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynadı. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV'de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal'ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K'nın Yaprak'ı olarak izleyici karşısına çıktı. Yaprak karakteriyle seyircinin büyük ilgisini toplayan oyuncu, 4N1K'nın ikinci filmi ve dizisinde de başrolünü üstlendi. Gözde Mutluer aynı zamanda kadın portreleri ve manzaralar üzerine yaptığı illüstrasyonlarla resim çalışmaları da yapıyor. Sıla'nın albüm kapakları için çizimler yapan oyuncu, şarkıcının bir klibinin de yönetmenliğini üstlendi.ATAKAN HOŞGÖRENAli TekelioğluYaprak'ı, her durumda, şartlar ne olursa olsun, koruyan kollayan gamzeli kahraman. Çocukluktan beri hislerini Yaprak'a ne anlatabilmiş ne de Yaprak anlayabilmiş. Okulun basket takımının yıldız oyuncusu ve kaptanı. Barış burda da Ali'nin tadını fena kaçırıyor. Babası Tekin'le yıldızları asla barışmamış. Aralarında derin bir baba ve oğul çatışması var. Devasa bir gizemin ortasında yaşıyor yıllardır ve henüz bunun farkında değil. Okuduğun okulun rehber hocası, her belada kapısını çaldığı Ela Hoca, onun gerçek annesi ve Ali henüz bunu bilmiyor.Atakan Hoşgören Kimdir?1999 yılında İstanbul'da doğan Arnavut kökenli, 4 Kardeş'in en küçüğü olan Atakan HOŞGÖREN, Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir.Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başlamıştır. Onun üzerinde reklam filminde oynan Atakan HOŞGÖREN, Yıldızlar Şahidim adındaki dizide de kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimini bulunan Atakan HOŞGÖREN aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır.Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinmiş, en son oyunculuk eğitimini "4N1K" ekibinin oyuncu koçu Celal Eldeniz'den almıştır.Menajerliğini Best Model Kordinatörü ve Menajer Emrah YILDIZ yapmaktadır. Kısa bir süre önce 4N1K – 2 filmdeki ALİ TEKELİOĞLU karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra Fox TV 'de yayınlanacak 4N1K dizisinde de rol alacaktır. Hobileri arasında Kitap, Sinema, Tiyatro, Basketbol, Müzik, Kısa Film ve Spor, Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır.Sinan YorulmazAşk formülleri ondan sorulmakta; hayatın anlamını erkek dergilerindeki tüyolarda, ezber ettiği romantik komedilerde bulmuş. Gelgelelim sert kayaya, yani bildik aşk formüllerinin işlemediği bir kıza tosluyor, Yelda'ya. Hoşlandığı Yelda'nın, okulun ömür törpüsü Müdür'ün kızı olduğunu bilmiyor henüz. Anne ve babası yıllar önce boşanmış. Annesi Melike onun her şeyi Bekar annesine, bir başka bekar, okulun Müdür'ü gönlünü kaptırmış. Onlar çocuklarından, çocukları onlardan saklar durur aşklarını, çarşı pazar karışmasın diye...Cihan Şimşek Kimdir?Cihan Şimşek, 06 Ağustos 1992'de Almanya'nın Bad Säckingen şehrinde doğdu. İlk oyunculuk deneyimi 2009 yılında ekrana gelen 'Bez Bebek' dizisiyle oldu. 2012 yılında Disney Channel Türkiye'de yayınlanan 'Zil Çalınca' dizisinde ilk başrolünü oynadı. Birçok önemli markanın reklam filmlerinde de yer alan Cihan Şimşek, dizi kariyerine 'Bir Yastıkta', 'Beni Böyle Sev', 'MedCezir', 'Hanım Köylü' gibi başarılı yapımlarda oynayarak devam etti. 2017 yılının Mayıs ayında vizyona giren, Büşra Yılmaz'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan '4N1K' filminde canlandırdığı Sinan karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu.Gökhan KarademirÖlümüne dost, ölümüne aşık, ölümüne agresif, ölümüne arıza, ölümüne geyik Sevgilisi Merve'yi deli gibi kıskanıyor. Gerçek anlamda ''deli'' gibi. ''Bu dünyada kıskanmak konusunda ne kadar saçmalanabilir?'' in sınırlarını Gökhan belirliyor. Sosyal medya kelebeği olmuş Merve'yi stalklarken. Merve'nin gardrobundaki, mini mini kıyafetlerin ezeli düşmanı Fizikçi'yle ayrı bir muhabbeti, ayrı bir soğuk savaşı var.Sina Özer Kimdir?24 Ağustos 1995 doğumlu Sina Özer, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Özer kısa bir süre oyunculuk eğitimi aldı. 2013 yazından bu yana farklı sosyal medya platformlarından belirli bir kitleye ulaşmış olan Özer, Gurbette Aşk ve 4N1K projelerinde yer aldı.Pijama - Pislik - Pizza. Bu üçlü, Oğuz'un vazgeçilmezi. En son ne zaman herhangi bir konuda ciddi olduğunu o da hatırlamıyor. Birine, şaka yollu bir pislik yapacaksa; kişi, mekan, zaman tanımıyor. Hele sınır hiç tanımıyor. Annesi Zeliş'in orantısız sevgisine maruz kalıyor, her saat her dakika. Onun da bir aşkı var elbette. Hatta rüyalarının kadını, odasının duvarlarını da süslemekte. Kate Upton, onun imkansız ve de biricik aşkı.Cemrehan Karakaş Kimdir?16 Haziran 1993'te doğan Cemrehan Karakaş, küçük yaşlarından itibaren sanatın farklı dallarıyla ilgilendi. Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Müfit Aytekin, Betül Alganatay, Acted City ve Celal Eldeniz'den oyunculuğunu geliştirmek adına eğitimler aldı. 2011 yılında 'Canım Babam' dizisiyle başladığı kamera önü oyunculuk hayatına o dönemin çok ses getiren dizisi 'Umutsuz Ev Kadınları' ve sonrasında ise 'Sen Benimsin' dizisiyle devam etti. 2017 yılı Mayıs ayında vizyona giren, Büşra Yılmaz'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan '4N1K' filminde canlandırdığı Oğuz karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu. Cemrehan Karakaş, görsel sanatlar ve tasarım faaliyetlerini profesyonel olarak sürdürmektedir.

İzlenme rekorları kıran ve FOX TV'de yayınlanan Meleklerin Aşkı dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı 4N1K İlk Aşk dizisi 3. bölümünde yaşananlar... 4. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Akşam Barış'la aynı odada uyuduklarını itiraf edemeyen Yaprak, onun serbest kalmasını sağlayamaz. Üstelik anne ve babası Barış'ın erkek arkadaşı olduğunu karakolda herkese ilan etmiştir. Ali başta olma üzere tüm ekip bu duruma çok bozulur. Yaprak, hem onları Barış'ın erkek arkadaşı olmadığına, hem de suçsuz olduğu için onu kurtarmaları gerektiğine ikna etmek zorundadır. Müdür, Melike Hanım'a evlenme teklifi etmeye karar vermiştir. Ece ise tüm duyduklarını yanlış anlar ve babasının annesi ile tekrar evleneceklerini zannedip, o da plana dahil olur. Ancak olaylar babasının peşine takılan Ece ve müdür için beklenmedik bir şekilde gelişir.4N1K İlk Aşk 2. son bölümde olaylar hız kesmeden devam etti. İşte son bölümde yaşanlar... Barış'ın sürekli Yaprak'ın etrafında olması sonunda Ali'yi harekete geçirir. Yaprak için yazdığı İlk Aşk adlı şarkısını bitiren Ali, bestesini ilk dinleyenin aşık olduğu kız olacağını açıklar. Sırtındaki gitarı gören Barış fırsatı kaçırmaz, Ali'ye meydan okur. İkili gitarla karşılıklı kapışır. Fakat bu kapışma Ali'nin planlarını alt üst eder. Yaprak'a kendini affettirmek isteyen Barış gizlice odasına girer.4n1k ilk aşk, 4n1k ilk aşk yeni bölüm fragmanı, 4n1k ilk aşk yeni bölüm fragman izle, 4n1k ilk aşk son bölüm izle, 4n1k ilk aşk yeni fragman, 4n1k ilk aşk fragman, 4n1k ilk aşk 3. yeni bölüm fragmanı izleAmacı aldığı çiçeklerle ona sürpriz yapmaktır. Ancak odasında uyuya kalınca işler fena karışır. Müdür'ün Oğuz'un annesi Zeliş ile ilişki yaşadığını sanan Sinan, onu tehdit eder ve bir teklifte bulunur. Ancak bu teklif Müdür ile Melike'nin arasında yeni bir krize yol açar. Merve'nin gönlünü almak için her yolu deneyen Gökhan ise çaresizdir. Ece'den her geçen gün daha da hoşlanan Sinan, onunla yakınlaşabilmek için elinden geleni ardına koymaz. Yaprak'ta uyuyakaldığı gece motoru çalınan Barış'ın başı polis ile derde girer. Her şey Yaprak'ın vereceği ifadeye bağlıdır. Barış'ın babası Tekin, Ali'yi annesinden uzaklaştırmak için beklenmedik bir hamle yapar.Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış'ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir 'masal prensi'ni ya da 'gamzeli kahraman'ı seçecektirAşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin; çocukken verdikleri o söz, her arıza durumda yineledikleri o cümle, hikayemizi en iyi şekilde özetlemektedir aslında: