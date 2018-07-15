4N1K İlk Aşk 2.bölüm izle, 4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı izle

GÖZDE MUTLUERYaprak AyvazEtrafındaki kızlara pek benzemiyor. Topuklu ayakkabıyla yıldızı barışmayanlardan, converse'lerim olmadan asla kafasında. Annesi, yani onun deyimiyle ''anakraliçesi'' Oya'nın, babası Taner'in bu hayattaki ağır imtihanı... Okulda da rahat durmuyor. Kınama ve uzaklaştırma koleksiyonu var. Ali'nin yıllardır aşık olduğu ama açılamadığı kız. Etek, eyeliner ve pembe renk gibi ömründen ömür götüren bir yığın sözcüğe bugünlerde bir yenisini ekledi; sırık, yani Barış.Gözde Mutluer Kimdir?1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi'ne Sinema TV bölümünde okudu. 2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynadı. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV'de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal'ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K'nın Yaprak'ı olarak izleyici karşısına çıktı. Yaprak karakteriyle seyircinin büyük ilgisini toplayan oyuncu, 4N1K'nın ikinci filmi ve dizisinde de başrolünü üstlendi. Gözde Mutluer aynı zamanda kadın portreleri ve manzaralar üzerine yaptığı illüstrasyonlarla resim çalışmaları da yapıyor. Sıla'nın albüm kapakları için çizimler yapan oyuncu, şarkıcının bir klibinin de yönetmenliğini üstlendi.ATAKAN HOŞGÖRENAli TekelioğluYaprak'ı, her durumda, şartlar ne olursa olsun, koruyan kollayan gamzeli kahraman. Çocukluktan beri hislerini Yaprak'a ne anlatabilmiş ne de Yaprak anlayabilmiş. Okulun basket takımının yıldız oyuncusu ve kaptanı. Barış burda da Ali'nin tadını fena kaçırıyor. Babası Tekin'le yıldızları asla barışmamış. Aralarında derin bir baba ve oğul çatışması var. Devasa bir gizemin ortasında yaşıyor yıllardır ve henüz bunun farkında değil. Okuduğun okulun rehber hocası, her belada kapısını çaldığı Ela Hoca, onun gerçek annesi ve Ali henüz bunu bilmiyor.Atakan Hoşgören Kimdir?1999 yılında İstanbul'da doğan Arnavut kökenli, 4 Kardeş'in en küçüğü olan Atakan HOŞGÖREN, Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir.Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başlamıştır. Onun üzerinde reklam filminde oynan Atakan HOŞGÖREN, Yıldızlar Şahidim adındaki dizide de kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimini bulunan Atakan HOŞGÖREN aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır.Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinmiş, en son oyunculuk eğitimini "4N1K" ekibinin oyuncu koçu Celal Eldeniz'den almıştır.Menajerliğini Best Model Kordinatörü ve Menajer Emrah YILDIZ yapmaktadır. Kısa bir süre önce 4N1K – 2 filmdeki ALİ TEKELİOĞLU karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra Fox TV 'de yayınlanacak 4N1K dizisinde de rol alacaktır. Hobileri arasında Kitap, Sinema, Tiyatro, Basketbol, Müzik, Kısa Film ve Spor, Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır.Sinan YorulmazAşk formülleri ondan sorulmakta; hayatın anlamını erkek dergilerindeki tüyolarda, ezber ettiği romantik komedilerde bulmuş. Gelgelelim sert kayaya, yani bildik aşk formüllerinin işlemediği bir kıza tosluyor, Yelda'ya. Hoşlandığı Yelda'nın, okulun ömür törpüsü Müdür'ün kızı olduğunu bilmiyor henüz. Anne ve babası yıllar önce boşanmış. Annesi Melike onun her şeyi… Bekar annesine, bir başka bekar, okulun Müdür'ü gönlünü kaptırmış. Onlar çocuklarından, çocukları onlardan saklar durur aşklarını, çarşı pazar karışmasın diye...Cihan Şimşek Kimdir?Cihan Şimşek, 06 Ağustos 1992'de Almanya'nın Bad Säckingen şehrinde doğdu. İlk oyunculuk deneyimi 2009 yılında ekrana gelen 'Bez Bebek' dizisiyle oldu. 2012 yılında Disney Channel Türkiye'de yayınlanan 'Zil Çalınca' dizisinde ilk başrolünü oynadı. Birçok önemli markanın reklam filmlerinde de yer alan Cihan Şimşek, dizi kariyerine 'Bir Yastıkta', 'Beni Böyle Sev', 'MedCezir', 'Hanım Köylü' gibi başarılı yapımlarda oynayarak devam etti. 2017 yılının Mayıs ayında vizyona giren, Büşra Yılmaz'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan '4N1K' filminde canlandırdığı Sinan karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu.Gökhan KarademirÖlümüne dost, ölümüne aşık, ölümüne agresif, ölümüne arıza, ölümüne geyik… Sevgilisi Merve'yi deli gibi kıskanıyor. Gerçek anlamda ''deli'' gibi. ''Bu dünyada kıskanmak konusunda ne kadar saçmalanabilir?'' in sınırlarını Gökhan belirliyor. Sosyal medya kelebeği olmuş Merve'yi stalklarken. Merve'nin gardrobundaki, mini mini kıyafetlerin ezeli düşmanı… Fizikçi'yle ayrı bir muhabbeti, ayrı bir soğuk savaşı var.Sina Özer Kimdir?24 Ağustos 1995 doğumlu Sina Özer, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Özer kısa bir süre oyunculuk eğitimi aldı. 2013 yazından bu yana farklı sosyal medya platformlarından belirli bir kitleye ulaşmış olan Özer, Gurbette Aşk ve 4N1K projelerinde yer aldı.Pijama - Pislik - Pizza. Bu üçlü, Oğuz'un vazgeçilmezi. En son ne zaman herhangi bir konuda ciddi olduğunu o da hatırlamıyor. Birine, şaka yollu bir pislik yapacaksa; kişi, mekan, zaman tanımıyor. Hele sınır hiç tanımıyor. Annesi Zeliş'in orantısız sevgisine maruz kalıyor, her saat her dakika. Onun da bir aşkı var elbette. Hatta rüyalarının kadını, odasının duvarlarını da süslemekte. Kate Upton, onun imkansız ve de biricik aşkı.Cemrehan Karakaş Kimdir?16 Haziran 1993'te doğan Cemrehan Karakaş, küçük yaşlarından itibaren sanatın farklı dallarıyla ilgilendi. Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Müfit Aytekin, Betül Alganatay, Acted City ve Celal Eldeniz'den oyunculuğunu geliştirmek adına eğitimler aldı. 2011 yılında 'Canım Babam' dizisiyle başladığı kamera önü oyunculuk hayatına o dönemin çok ses getiren dizisi 'Umutsuz Ev Kadınları' ve sonrasında ise 'Sen Benimsin' dizisiyle devam etti. 2017 yılı Mayıs ayında vizyona giren, Büşra Yılmaz'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan '4N1K' filminde canlandırdığı Oğuz karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu. Cemrehan Karakaş, görsel sanatlar ve tasarım faaliyetlerini profesyonel olarak sürdürmektedir.