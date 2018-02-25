2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kızak branşındaki erkekler 4'lü bobsled yarışını, Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp ve Thorsten Margis'ten oluşan Alman ekibi kazandı.Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son gününde, kızak branşında erkekler 4'lü bobsled finali yapıldı.Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp ve Thorsten Margis'ten oluşan Almanya takımı, 3 dakika 15.85 saniyelik zamanıyla şampiyon oldu.Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Roediger ve Eric Franke'den oluşan bir diğer Alman dörtlü, 3:16.38 ile gümüş madalya aldı.Güney Kore'den Won Yunjong, Jun Junglin, Seo Youngwoo, Kim Donghyun ise aynı dereceyle gümüş madalyayı paylaştı.