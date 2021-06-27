49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda toplam 22 madalya kazanan Türkiye, serbest stilde birinci, kadınlarda ise ikinci sırada yer aldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye
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27 Haziran 2021 16:36
Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, toplam 22 madalyayla serbest stilde birinci, kadınlarda ise ikinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da organize edilen ve 14 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği turnuva, üçüncü gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Milli sporcular, son gün çıktıkları müsabakalarda 1 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti.

Turnuvada toplam 22 madalya kazanan Türkiye, serbest stilde 171 puanla zirvede yer aldı. Bu stilde 159 puanı hanesine yazdıran İran ikinci, 93 puan elde eden Gürcistan ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Türkiye, 143 puanla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bulgaristan 145 puanla birinci olurken, 132 puan toplayan Kazakistan ise üçüncü basamakta yer aldı.


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