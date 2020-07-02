49 TL değerindeki oyun ücretsiz oldu!

FPS türünün atalarından olan Quake serisinin üçüncü oyunu Bethesda tarafından ücretsiz hale getirildi. Steam fiyatı 49 TL olan bu oyuna ücretsiz sahip olma şansı yakalayan kampanya 3 gün ile sınırlı. Bu nedenle elinizi çabuk tutmalısınız.



Apple'dan Epic Games kararı: İstisna yapmayacağızApple'dan Epic Games kararı: İstisna yapmayacağız

Geçtiğimiz günlerde büyük infial yaratan Fortnite yasağı sonrasında Apple, konuyla ilgili hiçbir istisna yapmayacağını belirtti.



FPS türünün atalarından olan Quake serisinin ilk iki oyunu daha önce Bethesda tarafından ücretsiz hale getirilmişti. Bethesda "QuakeCon At Home" isimli bir etkinlikle Quake oyunlarını ücretsiz vereceğini açıklamıştı. Şirket sözünü tutarak üçüncü oyunu da üç gün için ücretsiz yaptı.



Quake 3, serinin diğer oyunlarına benzerlik gösteriyor. Zaten sade ve aksiyon dolu oynanışı ile ön plana çıkan serinin bu kadar başarılı olup sevilmesinin arkasındaki neden de bu. Tabii bugün itibari ile yapım için çeşitli modlar bulunmuyor. İsteyenler bu modları yükleyerek, çok daha farklı tecrübeler elde edebilir.



Oyunu indirmek için, Bethesda Launcher'ı indirmeniz gerekiyor. Sonrasında giriş yapın ve Quake 3'ü bulup, indirmeye başlayın. Arkasından oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.



